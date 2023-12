Starbucks continua a investire nella Capitale | aperto nuovo store a Porta di Roma

(Di giovedì 21 dicembre 2023)apre unall’interno dellaun locale all’interno del centro commercialediapre undi(ilcorrieredellacitta.com), in collaborazione con Percassi, il licenziatario esclusivo del marchio in Italia, hain questi giorni due nuovi negozi all’aeroporto di Malpensa e al centro commercialedi, creando complessivamente 40 nuovi posti di lavoro.apre unoanche adiConcludendo ...

Torna Milano Moda Uomo. Il calendario delle sfilate di Gennaio 2024 -

...di Palazzo Marino da parte di Tod's alla nuova Oasi Zegna che sostituirà le palme di. I ...il servizio streaming di Camera Moda , che permette al pubblico di seguire le sfilate in ...

Starbucks apre due store a Malpensa e nel centro commerciale Porta di Roma

Milano, 21 dic. (askanews) – Starbucks ha aperto in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia, due nuovi negozi a Malpensa e nel centro commerciale Porta di Roma nella Capi ...

Colonnine fast da Starbucks e Decathlon in UK, nuovi hub in Croazia, la rete di ricarica europea cresce rapidamente

Colonnine fast da Starbucks e Decathlon in UK ... lo sportwatch per eccellenza al mio polso per 3 mesi Con la gamma Fenix 7 Pro Garmin continua il processo di affinamento del proprio smartwatch top di ...