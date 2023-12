Stangata Irpef in Toscana | a favore solo il Pd Italia Viva esce dall’aula Giani | “Maggioranza salva”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lasull'è stata approvata. Il Consiglio regionale ha approvato al'emendamento, a firma del presidente Eugenio, che aumenta l'aliquota regionaleper tutti coloro che hanno un reddito oltre la soglia dei 28mila euro l'anno. In proporzione è una botta che va da 10 a 100 euro al mese in una platea di 600mila cittadini L'articolo proviene da Firenze Post.

