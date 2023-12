Sport in tv oggi giovedì 21 dicembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di21. Protagonista il calcio con il turno infrasettimanale in Liga – in campo Real Madrid e Girona – e l’anticipo della 18^ giornata di Premier League tra Crystal Palace e Brighton. Spazio anche al basket, con la Virtus Bologna impegnata in Eurolega, e allo sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Poi tanto volley con Champions League, Cev Cup e Challenge Cup: ben quattro le squadre italiane protagoniste.Face.