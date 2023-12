Spese per la difesa fuori dal patto In Europa la voce dell’Italia è ascoltata. Parla Loperfido (FdI)

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Resterà deluso chi mesi fa in Aula accusava furbescamente il governo di togliere i fondi agli asili o alla sanità per pagare gli aiuti all’Ucraina”. Si riferisce evidentemente alle accuse grilline il deputato di FdI, Emanuele, membro della commissionenel commentare a Formiche.net la decisione europea di accettare la lineae di tenere ledellaal didei parametri deldi stabilità. Quali le prospettive di questa scelta? È la dimostrazione che un’diversa è possibile: da quando ci siamo insediati come governo, a furia di insistere, si è diventati meno rigidi e più comprensivi rispetto alle buone proposte. Il fatto di togliere ledellada quei ...