Sparisce Gesù e spunta cucù nella poesia di Natale | genitori in rivolta

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una recita disenza riferimenti cattolici, senza il nome die senza la Natività . La decisione, come riporta il Gazzettino, è stata presa dalle maestre di una scuola elementare del Padovano per non creare malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni. Il fatto ha però scatenato le ire deidegli alunni cattolici: il saggio in questione, racconta Francesco, il papà...