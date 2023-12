Sparatoria Praga | chi era il killer | David Kozak | studente di 24 anni di nazionalità ceca Su Telegram aveva annunciato la strage

Sparatoria nel centro di Praga , in Repubblica Ceca. È di 15 morti (incluso l'attentatore) e 24 feriti , di cui 9 in modo grave, il primo bilancio ... (europa.today)

Praga: spari alla Facoltà di Lettere dell'Università, ci sono morti e feriti

La Polizia è sul posto. Unasi è verificata in pieno centro a, in Piazza Jan Palach, all'interno della Facoltà di Lettere dell'Università Carlo. Sul luogo dell'accaduto si sono recati i servizi d'emergenza. ...

Sparatoria all'universita' di Praga, diversi morti

La polizia e' intervenuta nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito alla sparatoria segnalata nella sede della Facolta' di Lettere dell'Universita' Carlo, e non in una scuola come riferito ...

Praga: polizia, 15 morti e 24 feriti in sparatoria università

Milano, 21 dic. (LaPresse) - Sono salite a 15 le persone che sono rimaste uccise nella sparatoria nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carlo ...