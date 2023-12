Sparatoria all’Università di Praga | almeno 15 morti e diversi feriti Usa-Cina | primo colloquio tra capi militari da 16 mesi

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Auno studente ceco di 24 anni nel tardo pomeriggio ha ucciso dieci persone e ferito un’altra trentina nella Facoltà di Lettere dell’Università Carlo. L’assalitore è stato ucciso. Ancora ignoto il movente. Altri aggiornamenti dal mondo oggi: Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l’inizio di un cessate il fuoco. L’esercito afferma di trovarsi in una “fase significativa della guerra, in nuove aree” della Striscia. L’Australia contribuirà alla colazione Usa anti Houthi nel Mar Rosso