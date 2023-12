Sparatoria a Praga | Seredova | “Da noi come in Usa | preoccupa che si trovi arma così facilmente”

Prima l’omicidio del padre in mattinata, poi la sparatoria alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carolina di Praga . Così David Kozak, ... (open.online)

Praga - sparatoria all’università : 15 morti e 24 feriti. Il killer è uno studente 24enne

Allarme in una scuola in piazza Jan Palach, a Praga. Cittadini barricati in casa. Neutralizzato il responsabile, era uno studente (ilgiornale)