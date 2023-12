Sparatoria a Praga all’interno dell’Università | 15 morti e 24 feriti La polizia | “Ucciso l’attentatore” - VIDEO

Sparatoria nel centro di Praga , in Repubblica Ceca. È di 15 morti (incluso l'attentatore) e 24 feriti , di cui 9 in modo grave, il primo bilancio ... (europa.today)

Aveva 24 anni, si chiamava David Kozàk ed era di nazionalità ceca lo studente che ha aperto il fuoco e fatto strage alla facoltà di Lettere e filosofia dell'università Charles di. Lo ha riferito la polizia che a breve terrà una conferenza stampa. Il ragazzo è stato neutralizzato dagli agenti. Intanto il bilancio della strage ha superato le 15 vittime secondo l'ultimo ...

La polizia e' intervenuta nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito alla sparatoria segnalata nella sede della Facolta' di Lettere dell'Universita' Carlo, e non in una scuola come riferito ...

