Sparatoria a Palermo | morto un giovane di 22 anni

(Di giovedì 21 dicembre 2023) . si indaga per risalire al responsabile, ma le persone coinvolte potrebbero essere più di una La scorsa notte asi è verificata una, in cui ha perso la vita undi 22. Secondo quanto riportato daToday, intorno alle tre di notte, Rosolino Celesia è stato ferito con colpi di pistola, in via Pasquale Calvi durante una lite scoppiata nei pressi dei bagni della discoteca Notr3. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la lite sarebbe proseguita fuori dal locale, dove sarebbero stati esplosi i colpi di pistola. Due hanno raggiunto il 22enne alla gola e al torace, ferendolo gravemente. Ilpoco dopo al pronto soccorso, dove è giunto il magistrato di turno per le indagini di rito. Gli investigatori, si sono ...