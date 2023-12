Spalletti | «I napoletani non mi cancellino dal loro presepe | faccio anche l’asinello»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex allenatore del Napoli ha ricordato la vittoria dello scudetto dello scorso anno con il Napoli: «Napoli mi ha insegnato molte cose, prima di tutto a vincere un campionato che è stato merito dei. Mi son sentito parte di una comunità ed è la cosa più bella. Se la comunità ti dà forza tu puoi andare dove vuoi». Poi, in occasione delle festività natalizie, il commissario tecnico ha voluto scherzare sul: «Aiuna preghiera ed un auspicio, quello di non cancellarmi mai dai vostri bellissimi presepi, sarà per me la mia immortalità. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù Bambino, ma a me starebbe bene fareun pastorello che suona la ...