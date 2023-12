Spalletti | “Cari napoletani | non cancellatemi dal presepe Va bene anche l’asinello…”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Luciano, CT della nazionale italiana, manda un messaggio ai tifosi del Napoli: “Nondal vostro bellissimo”. Parole d’amore di Lucianoper Napoli e i. L’attuale commissario tecnico della Nazionale, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, ha mandato un messaggio alla città che lo ha adottato la scorsa stagione, quando ha vinto lo scudetto sulla panchina del Napoli.nelNapoletano: Un Augurio Speciale “Aifaccio una preghiera ed un auspicio, quello di non cancellarmi mai dai vostri bellissimi presepi, sarà per me la mia immortalità. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù Bambino, ma a me starebbefareun pastorello che ...