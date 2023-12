Spalletti ai napoletani | “Non cancellatemi dai vostri presepi”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Luciano, allenatore della Nazionale ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso di Radio Goal ha voluto fare gli auguri agli italiani, ed un augurio di buone feste natalizie particolare ai. Il tecnico toscano non perde occasione per ribadire l’amore per la città partenopea. Nonostante la separazione a fine stagione scorsa, i tifosi del Napoli sono molto legati al mister.ha contribuito molto alla vittoria dello scudetto. Ciò non verrà mai dimenticato, anche perchè si è tornati a vincere dopo ben 33 anni. Di seguito le parole del tecnico.fa gli auguri di buon Natale Queste le parole del tecnico toscano alla radio napoletana: “Sto bene, grazie, anche troppo (scherza ndr.). Faccio gli auguri di buon Natale a tutti gli ...