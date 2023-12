Spagna | Ministero dell’economia avvia procedure per l’acquisto del 10% di Telefonica

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilspagnolo hato leper acquisire una partecipazione fino al 10% in, una mossa che potrebbe portare il fondo di investimento nazionale a competere con stc per diventare il maggiore azionista dell’operatore. Laprevede di acquistare la sua quota attraverso la compagnia statale di partecipazioni industriali, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). In un post sui social media, il, Commercio e Impresa del paese ha indicato che il piano è in linea con le strategie adottate dalle autorità di altri paesi europei, tra cui Germania e Francia. Ilha aggiunto che la sua presenza come azionista garantirà “stabilità ...