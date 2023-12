Sostenibilità e sicurezza alimentare | le sfide del settore avicolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nel recente passato, l’allevamento intensivo di polli è stato oggetto di critiche per le condizioni in cui gli animali venivano tenuti. Gli allevamenti intensivi erano caratterizzati da gabbie sovraffollate e spazi ristretti, fattori considerati negativi per il benessere degli animali. Queste pratiche sono state spesso associate a impatti negativi sulla salute e sul comportamento naturale dei polli. Tuttavia, si osserva un cambiamento positivo in questograzie all’introduzione di nuove normative europee e nazionali. Queste leggi hanno imposto standard più rigorosi per l’allevamento dei polli, stabilendo, ad esempio, che ogni esemplare debba disporre di almeno un metro quadro di superficie calpestabile. Le norme prevedono inoltre l’obbligo di assicurare un ingresso sufficiente di luce naturale all’interno dei capannoni. Queste modifiche hanno migliorato ...