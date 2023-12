Sorvoli bassi e rumori di Capodichino | udienza in Tribunale | ecco le carte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutia bassa quota, dalla mattina alla sera,a tutte le ore. Per questo sei cittadini, con ricorso d’urgenza alcivile di Napoli, invocano la tutela del diritto alla salute. Domani, nel silenzio mediatico, l”davanti al giudice. Convenuti in giudizio sono Gesac, gestore dello scalo di, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Enac e l’Enav. In via cautelare, i ricorrenti chiedono “la cessazione delle immissioni intollerabili”, mediante “’adozione di qualsivoglia misura”. Compreso “il divieto di sorvolo, fino a quando non si saranno adottate misure tecniche” per impedirle. E in caso di ordine inibitorio, di disporre una penale giornaliera per ogni violazione. Tra chi ha adito le vie legali, anche Stefania Cappiello, presidente ...