Sorpreso con droga in carcere | agente punta la pistola e fugge

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndella polizia penitenziaria è stato arrestato a Battipaglia (Salerno) dopo essersi dato alla fuga daldi Salerno. L’uomo, secondo quanto si apprende da fonti investigative, è statodai cani delle Fiamme Gialle – impegnati in un’attività di prevenzione – mentre introduceva sostanze stupefacenti nella casa circondariale di Fuorni. Vistosi scoperto, l’ha reagito in modo violento ed hato lad’ordinanza sia contro la sua comandante che contro i militari della Finanza. Poi si è dato alla fuga in auto ma è stato fermato ed arrestato dalla Finanza a Battipaglia. “La polizia penitenziaria, negli oltre 200 istituti penitenziari della nazione, crede fortemente nei valori democratici ed istituzionali: fa male constatare che ...