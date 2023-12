Sondaggi GF 21 Dicembre | chi esce

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, idel 212023: svelato il nome del concorrente meno amato. Chi finirà a rischio eliminazione per sabato 30/12/2023?GF 21: FEDERICO MASSARO E GRETA ROSSETTI A RISCHIO- Mancano oramai solamente 48 ore all’esito del televoto del 232023, in cui uno dei tre concorrenti a rischio, finirà spalle al led per l’eliminazione del 30/12/2023. Scopriamo insieme chi fra Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro è il meno amato dal pubblico del Gf, in base alle preferenze espresse dagli ...