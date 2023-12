Soncin | «Il calcio femminile ha bisogno di entrare nelle scuole»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le parole di Andrea, commissarrio tecnico dell’Italia: «In Italia c’è ancora un blocco culturale» Commissario Tecnico della Nazionale, Andreaha iniziato bene la sua nuova esperienza. Dopo le diffidenze iniziali, i risultati stanno arrivando. Ecco estratti della sua intervista odierna al Corriere della Sera. BENE IN NATIONS LEAGUE – «É solo il primo passo, però i risultati ci danno l’orizzonte al quale ambire: continuare a crescere, salireprestazioni e nel ranking Fifa». LA VICE VIVIANA SCHIAVI – «Sono fortunato ad avere uno staff di alto livello: Viviana è preparatissima, molto delicata nei modi e nei tempi di inserimento. Nessuna conosce ilgiocato dalle donne come lei: mi fa vedere le cose da un altro punto di vista. La ...

Pontevedra – E’ stato un risultato storico quello ottenuto dalla Nazionale Italiana Femminile di Calcio ieri sera con la Spagna e in trasferta e ... (ilfaroonline)

Un anno decisamente particolare quello vissuto dall’Italia nel Calcio femminile . I Mondiali in Australia e in nuova Zelanda avevano posto l’accento ... (oasport)

Alicese/Orizzonti, gara in salita. LG Trino: solo un pari

Ripresa senza grandi acuti se si esclude un potenzialedi rigore negato per fallo su Mancuso. Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Ramundo, Eusebione Grosso Mane, Botalla Moussaif Mancuso (...

Calcio femminile italiano sulle montagne russe: dal baratro Bertolini, alla nuova era Soncin

Un anno decisamente particolare quello vissuto dall'Italia nel calcio femminile. I Mondiali in Australia e in Nuova Zelanda avevano posto l'accento sulle problematiche del sistema nostrano, non ancora ...

Soncin, c.t. della Nazionale femminile: «In Italia c’è poca conoscenza del calcio delle donne»

Sulla panchina delle azzurre dall’8 settembre, il tecnico lombardo (con la vice Viviana Schiavi) ha ricompattato le ragazze in tempo record, ottenendo una vittoria di prestigio sulla Spagna delle camp ...