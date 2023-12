Solstizio inverno | quand’è e perché non cade oggi il giorno più corto dell’anno

Ancora poche ore per il solstizio d'inverno 2023: ecco cosa significa, quando avverrà esattamente e perché cambia di anno in anno (ilgiornale)

Il 22 dicembre inizia ufficialmente la stagione invernale. E questa data ha a che fare con il moto apparente del Sole in cielo (wired)

Solstizio inverno 2023 : che giorno è quest'anno?

Non è sempre il 21 il giorno del Solstizio d'inverno, varia di anno in anno, nel 2023 è il 22 dicembre. Per l’emisfero boreale è il giorno più corto (vanityfair)