Sogin | al via smantellamento del vessel della centrale del Garigliano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nelladel(comune di Sessa Aurunca, Caserta), il 20 dicembre è stata aperta la parte superiore del, denominata “testa”, il contenitore d'acciaio nel quale durante l'esercizio dell'impianto avveniva la reazione nucleare.Con questa operazione per la prima volta in Italiainsieme alla controllata Nucleco iniziano l'”attacco al”, l'attività dipiù complessa dal punto di vista ingegneristico e operativo nella dismissione di unanucleare.“Si tratta di un risultato significativo che è motivo di orgoglio per tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo e delle ditte appaltatrici che consente di entrare nella fase conclusiva del decommissioning nucleare del sito campano – spiega ...