Siamo bombardati da spot che ci chiedono di donare | lo capisco | ma trovo disonesta una cosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) di Michele Sanfilippo Ho riflettuto molto prima di scrivere queste righe perché il rischio di essere fraintesi e di dare spazio alle idee di coloro che gettano fango su attività di volontariato o sulle ong è grande e non è mia intenzione correrlo dato che apprezzo moltissimo chiunque s’impegni personalmente per aiutare il prossimo. Ma non posso non parlare di quanto mi sembri ingiusto essere bombardato quotidianamente dapubblicitari che mi esortano a farmi carico di tutti i problemi del mondo come se fossero una mia responsabilità. Faccio parte di una generazione che, per fare un esempio, ha sentito Jacques Rivette, critico e regista francese, giudicare disgustosa la carrellata in avanti che mostra il suicidio della protagonista del film Kapò, di Pontecorvo, accusandolo di aver voluto in questo modo spettacolarizzare la morte. Oggi, quindi, vedo un grosso ...