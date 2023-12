Siamo alla frutta | i pandori a 300 euro su e-Bay per aiutare Ferragni

Il ruolo di Elly Schlein e la leadership del centrosinistra sono gli argomenti più caldi che tengono banco all' opposizione , in vista delle prossime ... (247.libero)

Superlega, il format: 64 squadre con tre leghe, partite gratis per tutti in streaming

... ma a buon conto, come sarà il format di questo progetto la cui dirompenza è paririvoluzione ... Praticamente, come abbiamo vistopassati dalla franchigia a qualcosa di molto simile al ...

Anaao e Cimo-Fesmed: “Piuttosto che mistificare i numeri dello sciopero il Ministero si faccia un esame di coscienza”

Da sempre gli scioperi, per la verità non molto frequenti in ambito sanitario per il senso di responsabilità dei professionisti, sono stati mal digeriti dai governi, da tutti i governi, in quanto ...

Asl, il nuovo Comitato di partecipazione aziendale è già al lavoro

Prima riunione per il rinnovato Comitato di partecipazione aziendale dell’Asl Toscana sud est. Venerdì scorso, i rappresentanti delle varie Associazioni di volontariato e tutela provenienti delle prov ...