Si sente male dopo aver bevuto una birra | il corteggiatore la porta in albergo e abusa di lei

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023lunghe insistenze da parte del suo, una ragazza aveva acconsentito ad uscire con lui che però, approfittando del suo malore, hato di lei e l’ha violentata più volente in una Giugliano, in provincia di Napoli. Questa purtroppo è solo una delle tante storie di violenze e di abusi che si stanno verificando con periodicità allarmante quasi ogni giorno.la denuncia della donna è finito in manette un uomo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini La donna ha raccontato diconosciuto l’uomo in un supermercato nella provincia di Caserta e lui più volte l’aveva invitata ad uscire. Alla fine la ragazza ha ceduto alla sua corte e i ...