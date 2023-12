“Serve una nuova legge sul reddito minimo | le misure alternative al reddito di cittadinanza sono fallimentari” | l’appello di 140 associazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Come riportato da Bankitalia, dal primo gennaio 2024 saranno 900 mila i nuclei familiari che si troveranno senza nessun sussidio, esclusi dall’Assegno di inclusione. Mentre il “Supporto per la formazione e il lavoro” è anch’esso un disastro annunciato, dato che dei 300 mila nuclei familiari che hanno perso ilcirca il 70% al momento è rimasto escluso da tutto”. Ad attaccare nel corso di una conferenza stampa in Senato,leprotagoniste della campagna “Ci vuole un“, oltre 140 tra movimenti e organizzazioni sociali, sindacati e comitati popolari, che già lo scorso maggio portarono per le strade della Capitale 15mila persone per un corteo contro il decreto Lavoro e a difesa deldi, ...