Serretelle | Chiusolo | “La realizzazione del ponte difficile da digerire per qualcuno”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’amministrazione Mastella realizzerà il. Ieri è stata una giornata importante e storica per tutti gli abitanti dell’Epitaffio e delle contrade circostanti. Il Pd dice che arriva dopo cinque anni? Vero. E non lo abbiamo certo negato. Ma nei dieci anni precedenti le Giunte Pd non lo hanno realizzato. Noi abbiamo inaugurato il cantiere e con l’amministrazione Mastella l’attesa è finita. Questo è il fatto incontrovertibile, ancorchédaper“, lo dice in una nota l’assessore all’Urbanistica Mollyall’indomani dell’apertura del cantiere per ladelsul torrente. “Felici che i consiglieri Pd saranno all’inaugurazione. Non ...