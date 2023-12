Serie A | Roma-Napoli per la zona Champions | avanti il segno '2' Inter | successo a bassa quota contro il Lecce

(Adnkronos) - Tra venerdì e sabato si torna in campo per la diciassettesima giornata, aperta da quattro anticipi: la Fiorentina rischia a Monza, il ... (liberoquotidiano)

Milan, Napoli e Roma guardano al futuro: Conte in pole ma Mourinho prova a resistere

L'estate 2024 potrebbe portare, soprattutto inA, a un valzer di allenatori come accaduto in ... Il portoghese rimane favorito, a 1,57, per restare allae, tra l'altro, per lui sarebbe una ...

La posizione della FIGC: 'No alla Superlega per il bene del calcio italiano'

Dopo il rifiuto di tre squadre diA (, Inter e Atalanta) anche la FIGC chiude le porte alla possibilità di introdurre una nuova competizione gestita dai club. IL COMUNICATO - "A seguito ...

Superlega, Lazio e Spalletti: le ultimissime

Spalletti: "Napoli non mi dimenticare" ROMA - La Lega Calcio "in merito alla cosiddetta vicenda Superlega, in attesa di approfondire la portata e gli effetti giuridici della decisione pubblicata oggi ...

ottod’Ame apre a Roma e programma il primo monobrand all’estero

Il brand fiorentino di abbigliamento e accessori femminili ha aperto uno store di 200 metri quadrati in via Frattina 71 a Roma; previsto nel medio periodo il primo opening all'estero; città prescelta: ...