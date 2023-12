Serie A | Milan | tre punti con la Salernitana per restare in zona titolo Luis Alberto guida la Lazio

L'attrice sostiene che il produttore della serie Jonathan Levin le abbia detto: «Siamo fondamentalmente in una posizione in cui è p l'una o l'altra», ... (vanityfair)

(Adnkronos) - Tra venerdì e sabato si torna in campo per la diciassettesima giornata, aperta da quattro anticipi: la Fiorentina rischia a Monza, il ... (liberoquotidiano)

La Serie A non conosce soste. Niente pausa natalizia, tutti in campo tra venerdì e sabato per la diciassettesima giornata e successivamente... ()

Palladino e il mercato Monza: 'Scambio Colpani - Miretti Dico che...'

Non serve fare drammi, in questi giorni sono arrivate tante critiche non costruttive, bensì distruttive, e i ragazzi non lo meritavano : colci sono stati errori, ma le critiche sono state ...

Milan, Napoli e Roma guardano al futuro: Conte in pole ma Mourinho prova a resistere

L'estate 2024 potrebbe portare, soprattutto inA, a un valzer di allenatori come accaduto in ... Si parte daldove il futuro di Stefano Pioli verrà deciso nei prossimi mesi. Gli esperti ...

Dalla Spagna - La Juventus rischia una multa se non dovesse partecipare alla Superlega

Stando a quanto rivelato da Sport, Juventus, Milan, Atletico Madrid e i sei club inglesi che, in questi anni, hanno lasciato la Superlega potrebbero andare incontro ad un multa che ...

Supercoppa 2023, clamoroso forfait: Milan verso il ripescaggio

Le ultime indicazioni sulla tanto discussa edizione 2023 della Supercoppa Italiana potrebbe favorire la partecipazione del Milan.