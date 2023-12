Sequestrati 300 000 Articoli Contraffatti a Pescara | Valore Stimato di 700 000 Euro

(Di giovedì 21 dicembre 2023)- La Guardia di Finanza diha eseguito il sequestro di oltre 300.000nella città e nella provincia, sventando un piano di commercializzazione illegaleintorno ai 700.000. L'operazione rientra nel piano d'azione "STOP FAKE", mirato a proteggere il "Made in Italy", specialmente in vista degli acquisti natalizi. Le Fiamme Gialle hanno scoperto numerose irregolarità durante il blitz, tra cui violazioni del Codice del Consumo relative alla sicurezza dei prodotti e alle prescrizioni d'uso, con sanzioni fino a 25.000. Un individuo di origine macedone, privo di licenza, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. Vendeva profumiin un mercato rionale, i quali presentavano loghi, colori, ...

Minaccia un giovane piacentino per un debito di droga, arrestato

... con relativi interessi, di una partita di hashish, del valore dieuro, consegnata al giovane ... subito

Pescara/festività di fine anno. Oltre 300mila articoli sequestrati nel mercato del falso

a tutela del “Made in Italy” si stringono in vista dello shopping natalizio e bloccano un giro d’affari illecito di circa 700.000 euro, gestito da operatori del falso. Oltre 300.000 articoli sequestra ...

GdF Pescara: sequestrati 300.000 articoli contraffatti, denunciata una persona

300.000 articoli sequestrati dai militari del Comando Provinciale di Pescara in città e in provincia, pronti per essere smerciati sul mercato ...