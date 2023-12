Sentenza Superlega | reazioni discordanti del mondo del calcio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo laepocale di oggi, i club europei si schierano con la Uefa ma non mancano eccezioni. Se la Figc ribadisce che difenderà sempre i campionati nazionali, De Laurentiis si dice possibilista sulle nuove formule

«Oggi è un gran giorno per la storia del calcio», ha dichiarato trionfante Florentino Perez, «oggi abbiamo vinto, oggi la libertà ha vinto». Il ... (ultimouomo)

A margine della conferenza stampa in cui Aleksander Ceferin ha espresso la posizione della Uefa in merito alla Superlega e alla sentenza che... (calciomercato)

“Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia proprio nulla. Storicamente organizziamo le migliori ... (sportface)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sul caso Superlega, le norme di FIFA e UEFA sono illegittime

Il passo in avanti di A22 Sports Poco dopo lala A22 Sports, la società che sta lavorando al progetto della, ha accolto la posizione della Corte di giustizia europea, con l'...

Il presidente del Napoli è sempre stato aperto all'ascolto di piani per massimizzare i ricavi

La notizia della legittimità del progetto Superlega, sancita dalla sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trova il favore di Aurelio De Laurentiis. Il presidente già in passato ...

Superlega: Infantino, con tutto il rispetto non cambia nulla

"Col massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza non cambia davvero nulla. Storicamente organizziamo le migliori competizioni al mondo e così sarà anche in futuro". Lo afferma il ...