Sentenza SuperLega | Agnelli cita gli U2 ed esulta | «Abbatto i muri che mi trattengono»

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «Fino alla fine» Andrea, grande sostenitore della, si prende la sua rivin, commentando con il motto degli ultimi anni bianconeri ladella Corte di Giustizia Europea. Su X pubblica parte del testo di un celebre brano degli U2, ‘Where the streets have no name‘, chiudendo con ‘Love football‘. Le strofe del gruppo irlandese sono un richiamo alla libertà: «Voglio correre, voglio nascondermi, voglio abbattere iche mi». «Voglio arrivare e toccare la fiamma dove le strade non hanno nome – prosegue il testo della canzone -. Voglio sentire la luce sul volto. Voglio vedere quella nuvola di polvere svanire senza lasciare traccia. Voglio ripararmi dalla pioggia avvelenata. Dove la strade non hanno un nome». Fino alla fine… ...