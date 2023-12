Selvaggia Lucarelli | «Ferragnez? comprano la reputazione a favore di telecamera»

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Intanto c’è una indagine della procura di Milano Non si placano le polemiche sul caso Ferragni e Balocco con l’indagine seguita dalla procura di Milano e dal pool antitruffe di Eugenio Fusco. Intanto, del caso ne ha parlato chi ha sollevato tutto,: «ladi». Poi, la risposta a Fedez: «Mi chiama non giornalista? Lo ringrazio perché gliene ha sempre dette di tutti i colori. Quindi chiamandomi così vuole nobilitarmi. Del resto lui non è un cantante, ma non per questo ritengo che sia un insulto». Poi lacontinua: «fa parte del loro insieme di privilegi. Se non hai soldi late la devi guadagnare. Se hai tanto denaro invece puoi comprarti anche la. ...