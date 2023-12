Se vuole gli ostaggi fermi la guerra L' ultimatum di Hamas a Israele

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nessuna trattativa sui prigionieri o «accordi di scambio» senza «la completa cessazione dell'aggressione».ribadisce ancora una volta la sua posizione e allontana la possibilità di una tregua con. L'organizzazione che governa la Striscia di Gaza ha inoltre pubblicato un video in cui mostra tre, Elia Toledano, Ron Sherman e Nik Beizer, i cui corpi sono stati recuperati la scorsa settimana dall'esercito israeliano. Il filmato accusa in prima persona il primo ministro Benjamin Netanyahu della loro morte, sostenendo che sono stati uccisi dagli attacchi dell'Idf. Il portavoce dell'ala militare di, Abu Obeida, ha dichiarato che «se il nemicoi suoi prigionieri vivi» non ha altra scelta rispetto a «fermare l'aggressione». Altrettanto dure le dichiarazioni di Netanyahu: «La ...