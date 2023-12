Se vuoi regalare dei libri sulla musica | punta su questi 5

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Negli ultimi mesi, sono arrivati sugli scaffali diversili. Ne abbiamo scelti 5 da mettere sotto l’albero per fare felici tutti gli appassionati, non soltanto delle sette note. Tra le pagine si ritrovano pilastri del rock americano, ma ci si immerge anche in racconti e testi teatrali. Si scovano canzoni che hanno cambiato la vita e si sorride in compagnia di un alieno speciale. 5per gente che la ama davvero Will Hermes, Lou Reed. Il re di New York (Minimum Fax) https://media.gqitalia.it/photos/6556538a9c7b393f169a7e8e/master/w 1640,h 2245,c limit/lour%20reed%20cover.jpg Will Hermes, giornalista e criticole (New York Times, Rolling Stone…), ha spulciato a fondo i Lou Reed papers, gli archivi donati da Laurie Anderson nel 2017, che sono stati ...