Se una notte in Irpinia un viaggiatore | tre nuovi appuntamenti in tre luoghi da scoprire

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSale dalle strade l’atmosfera della festa e ricomincia tra le luci dei paesi il percorso del festival itinerante Se unainun, ispirato all’opera infinita di Italo Calvino. Sono tre gliimperdibili, trecapitoli che si aprono in tredi grande fascino, danon solo attraverso la musica: trekking, azioni poetiche, esperienze immersive, degustazioni, per conoscere i territori in tutto il loro valore, praticarne i ritmi e sperimentare incontri. In una rete di linee che si allacciano – 27 dicembre, Aiello del Sabato Sarà FRANKIE HI-NRG MC a riempire gli spazi di Villa Preziosi – in via Piedi Casale – con il suo spettacolo DJ SET: una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica per ...