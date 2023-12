Se fai il cattivo arriva Shavkat Rakhmonov

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Diciotto match in carriera, diciotto finalizzazioni, di cui dieci sottomissioni e otto KO.in poco tempo si è trasformato nel rivale più accreditato alla cintura di Leon Edwards. D’altra parte, nessuno dei suoi avversari è riuscito a uscire indenne dall’ottagono, nonostante il livello fosse alto. Parliamo di fighter del calibro di Neil Magny, Geoff Neal e Stephen Thompson. A UFC 296, ad esempio, ha inflitto a Stephen “Wonderboy” Thompson la prima sconfitta per sottomissione in carriera e lo ha fatto a seguito di una prestazione dominante e votata all’attacco continuo. Ha fatto impressione vedere così in difficoltà Thompson, un fighter che ha sempre trovato nella pressione avversaria una via per trovare la vittoria. Era successo per esempio con Vicente Luque, messo col sedere a terra più volte a suon di side kick e diretti al volto. ...