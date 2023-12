(Di giovedì 21 dicembre 2023) Disegno di legge in Parlamento a inizio 2024. Il ministro Valditara: “Studenti più qualificati”. Flc Cgil: “Si confonde l’istruzione con l’addestramento”

Sta per approdare in Senato la Riforma degli istituti tecnici e professionali del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Critiche ... (sbircialanotizia)

La Francia si trova a un bivio educativo. Il Ministro dell'Istruzione francese, Gabriel Attal, ha annunciato una serie di riforme radicali in ... (orizzontescuola)

La Francia si trova a un bivio educativo. Il ministro dell'Istruzione francese, Gabriel Attal , ha annunciato una serie di riforme radicali in ... (orizzontescuola)

La discussione sulla riforma del voto in condotta è intensa, con opinioni diverse tra favorevoli e contrari. È importante chiarire che queste ... (orizzontescuola)

Nonostante il Veneto si distingua per avere la minore dispersione scolastica in Italia, durante l'anno scolastico 2022/2023, si è registrata la ... (orizzontescuola)

Il lutto. Addio a Luisa Ribolzi, una vita spesa per l'educazione dei giovani

...Moratti ha partecipato alla Commissione per l'istituzione del sistema di valutazione dellae ... per il ministro Gelmini è stata membro della Commissione per ladegli Istituti Tecnici". ...

Il Nuovo MES Nasce già vecchio, da rifare

L'Italia ha sottoscritto, ma non ancora ratificato, il Trattato che riforma il MES, il cosiddetto Fondo Salvastati che fu varato nel 2012 insieme al Patto di Stabilità e Crescita (PSG), il Trattato ...

Scuola, la riforma degli istituti tecnici e dei professionali approvata in commissione al Senato: si passa da 5 a 4 anni

La riforma intende avviare "nuove scuole professionali" già ... Sarà più forte il raccordo fra scuola e impresa, si punterà sull’internazionalizzazione e la ricerca. Il nostro obiettivo è che i ...