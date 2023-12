Scopriamo che cosa è successo e quali conseguenza ha portato sui social

Oroscopo per il segno del Leone di Dicembre 2023: state attenti alla dieta Leggi tutto L’Oroscopo per il segno del Leone di Dicembre 2023: fate ... (donnemagazine)

I disabili vedono ogni giorno negati molti dei propri diritti. Compreso quello alla salute sessuale . Se in Italia parlare di educazione affettiva e ... (iodonna)

Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 dicembre 2023: Liam all'attacco. Thomas non avrà scampo con lui!

Rivelerà all'amico di non riuscire più a sopportare questa situazione,si sta protraendo per ...tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 dicembre 2023 . Beautiful va ...

Arriva al cinema "Wish", il film Disney di Natale su desideri, sogni e speranze

Trascorrono le notti a ubriacarsi e cantare al karaoke per dimenticare la precarietà del lavoro e la fame che li affliggono di giorno. Quando finalmente si incontrano, decidono di regalarsi una serata ...

Buoni propositi: perché è sbagliato fare bilanci severi e mettersi pressione

Andiamo allora a scoprire perché siamo soliti fare una lista di buoni propositi per l’anno che verrà e soprattutto come non rendere questa cosa un’ossessione e una fonte di stress. Buoni propositi: ...