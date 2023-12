Scoppia la lite al GF | “Bullismo! La cinese vuole lanciarmi la ciabatta”

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Con Beatrice Luzzi fuori dalla casa del Grande Fratello, c’ha pensato Rosanna Fratello ad animare la serata. La cantante nei giorni scorsi ha avuto dei battibecchi con Beatrice e Fiordaliso e ieri sera se l’è presa con Rosy Chin (e non solo) ed è andata da Marco Maddaloni a riferire che ‘la’ le voleva lanciare addosso una: “Tu che sei napoletano capiscimi a me. La… lache mi voleva tirare addosso la. Io non ho fatto nulla. Leidal niente, e volevala. Stava lì con le altre a sparlare della mia persona“. Rosy ha sentito tutto ed è sbottata: “Ma cosa stai dicendo? Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la’ in senso dispregiativo e mi ...