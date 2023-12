Scoppia il Caso sui Social | Studenti Usano ChatGPT Durante un Tema e La Prof Li Scopre | Convocato Consiglio di Classe Straordinario

In casa Udinese sta per scoppia re il caso Samardzic . Il talento serbo è rimasto fuori dall’undici titolare contro il Sassuolo per... (calciomercato)

Rai, l'ad Sergio si difende: "Fake news sul calo di ascolti, noi leader". Fact - checking sui dati. E scoppia il caso Domenica In

ilDomenica Inintanto ilDomenica In. Proteste dell'opposizione in Commissione di Vigilanza per l'assenza di pluralismo in Rai, nel corso dell'audizione dell'amministratore ...

Grande Fratello: le madri di Letizia e Paolo inviano una dedica alla coppia con l'aereo, Letizia scoppia in lacrime

Dopo un periodo di tentennamenti, i Paoleti hanno finalmente raggiunto una nuova stabilità, e sembra che le loro madri siano d'accordo. Poi lui le fa una dedica ...

Scoppia lo scandalo per i crash test manipolati: Daihatsu blocca la vendita delle auto

Scandalo nel mondo automobilistico: la casa giapponese Daihatsu, controllata del gruppo Toyota, è stata costretta ad annunciare la sospensione ...