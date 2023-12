Scoperta una banca abusiva cinese | 21 indagati La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 1 milione e 200mila euro in contanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ventuno persone di origini cinesi sono indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Brescia condotta dalladi. Svolgevano attivitàriaper connazionali in tutta Italia riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio. Glisono accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla prestazionedi servizi di pagamento, autoriciclaggio e riciclaggio, il tutto aggravato dalla transnazionalità del reato. Tre cittadini cinesi sono stati arrestati per riciclaggio in flagranza di reato, quattro invece sono stati denunciati per esercizio di giochi d’azzardo, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I militari delle fiamme gialle hanno perquisito 31 soggetti (21 persone fisiche e 10 entità ...