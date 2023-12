“Scomparso da Acilia Roberto Lanzoni | l’appello | ‘Vi prego aiutatemi è il papà dei miei figli' ”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ore tese per una donna diche da ieri è alla disperata ricerca del marito,senza lasciare traccia e lasciandola sola con i. Nessuna traccia dida alcune ore. A dare l’allarme sui social sua moglie, Sarah Sayour, che ha lanciato un accorato appello per ritrovarlo. L’uomo è irrintracciabile da lunedì 18 dicembre e sul web circola un tam tam per aiutare moglie e familiari a ritrovarlo. “Per favore condividete, È ildei”, ha scritto la donna chiedendo aiuto, “Non si sarebbe mai allontanato così da casa senza avere notizie dei suoi, grazie”.: tutti i dettagli per aiutare le ...