Scienza | nuove armi per la cura dei cani dalle staminali prelevate nell’urina

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gli scienziati presso l’Universita’ Metropolitana di Osaka hanno ideato un metodo efficiente, non invasivo e privo di dolore per riprogrammare le celluleneda campioni di urina, portando gli amici pelosi un passo in piu’ verso al trattamento rigenerativo veterinario. I risultati sono pubblicati sulla rivista Stem Cell Reports. Le cellulepluripotenti indotte (iPSC) sono state ampiamente impiegate negli studi sulla medicina rigenerativa umana. Con l’importanza crescente delle cure mediche avanzate pere gatti, c’e’ l’aspettativa cheterapie che utilizzano le iPSC saranno sviluppate per questi animali da compagnia, proprio come e’ avvenuto per gli esseri umani. Purtroppo, le cellule somatichene mostrano una minore ...