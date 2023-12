Sciare risparmiando | tutti i consigli

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gli ski pass costano sempre di più, alcune località hanno hotel con prezzi da capogiro: lo sci è veramente diventato uno sport per soli ricchi? Non sempre, basta scegliere bene. E qui vi diciamoi modi per continuare asenza spendere un patrimonio

C'è un problema con la neve ad alta quota: perché sciare potrebbe diventare impossibile

Un bene per gli affari,milioni, per le foreste, rinverdite e non più disboscate, e di conseguenza per ...

Settimana bianca a Capodanno: le mete più care e più economiche

Sciare in Italia: uno studio a individuato quali sono le località più care in cui farlo e anche quelle più economiche ...

Settimana bianca in Italia: quanto costa e i consigli su come risparmiare

Inizia il periodo dell'anno perfetto per godersi una settimana bianca, ma quanto costa Ecco i prezzi e consigli per risparmiare.