Sci, Slalom Courchevel: Shiffrin in testa dopo la 1manche, staccate le azzurre

Mikaela Shiffrin è in testa al termine della prima manche dello slalom in notturna di Courchevel , valido per la Coppa del mondo femminile di. Il fenomeno statunitense, 100 vittorie in carriera tutte le competizioni incluse, ha chiuso in 55''24, precedendo di 17 centesimi Petra Vlhova. La slovacca è l'unica a tenere testa alla ...

Sci alpino, startlist slalom Madonna di Campiglio 2023: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domani, venerdì 22 dicembre, si disputerà l'ultima gara prenatalizia della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: a Madonna di Campiglio si terrà lo slalom speciale maschile, con prima manche alle 1 ...

Shiffrin davanti a Vlhova, poi il vuoto nella 1ª manche dello slalom femminile di Courchevel

SCI ALPINO - Condizioni della neve complicatissime da gestire per le atlete nella prima manche dello slalom donne di Courchevel: Shiffrin non è perfetta ma comanda davanti alla rivale Vlhova per 17 ...