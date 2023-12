Sci alpino | Shiffrin per allungare nella generale Italia a caccia di conferme nello slalom in notturna di Courchevel

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ultimo appuntamento prima di Natale per la Coppa del Mondo 2023-2024 di scifemminile. Siamo a(Francia), dove è in programma il quartodella stagione. Si gareggia insotto le luci dei riflettori, dove per i maschi a marzo si sono assegnate le medaglie mondiali, con la prima manche in programma alle 17.45 e la seconda, con l’inversione delle migliori trenta, dalle 20.45. Sarà una nuova saga del duello Mikaelaversus Petra Vlhova o si inserirà una terza incomoda in lotta per la vittoria? Realisticamente sembra difficile vedere oggi alzare le braccia al cielo a una sciatrice che non sia l’americana o la slovacca, sia per lo stato di forma sia per ciò che ci hanno detto gli ultimi anni. In stagioneè avanti 2-1 nel conto dei successi, ...