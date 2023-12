Schlein | “Il modello sanità di Meloni? Il ricco si cura dal privato”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA – “Tagli allapubblica e ancora una volta la megaballa del governo sul fatto che sarebbe la manovra con il più grande investimento nellapubblica. Liste di attesa che si allungano, appuntamenti per le visite specialistiche a due, tre anni, problemi concreti, difficoltà nell’accesso alle cure”. Così la segretaria del Pd, Elly, in conferenza stampa al Senato in vista dell’approvazione della legge di bilancio per il 2024. “Ilche sta spingendo Giorgiacon il suo governo è unper cui chi èva dal medicoe salta la lista d’attesa, chi è povero ha una lista d’attesa talmente lunga davanti che sta rinunciando arsi”, aggiunge. “Assieme alle altre opposizioni abbiamo ...