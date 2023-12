Scene da Far West fuori discoteca | giovane calciatore muore dopo il trasporto in ospedale

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tragedia a Palermo, dove un 22enne è mortoessere rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta in via Pasquale Calvi. Secondo quanto si apprende, la vittima si chiama Rosolino Celesia ed è stato feritouna lite avvenuta intorno alle 3 di questa notte per motivi ancora da chiarire. Trasportato nell’al Civico, probabilmente da qualche conoscente, è morto pocoil suo arrivo. Leggi anche: Sparatoria in Svizzera, due morti e un ferito La sparatoriadalla: le indagini La sparatoria si sarebbe verificata nella zona tra via Libertà e Borgo Vecchio, ma la dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire: secondo le prime informazioni, ilsarebbe stato ferito a colpi di pistola nei pressi della...