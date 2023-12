Sardegna | 43enne muore dopo il turno di lavoro in ospedale | un malore fatale alla guida

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Giovanna Arcadu, 43 anni, originaria di Anela, lavorava come guardia giurata nell’Antonio Segni di Ozieri: oggi i funerali. Si è sentita male ed è morta mentre rientrava a casa in auto,ildiall’Antonio Segni di Ozieri. Giovanna Arcadu, 43 anni, guardia giurata originaria di Anela, ha perso la vita intorno alle 21 dello scorso lunedì, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. La donna,della sua auto – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – avrebbe avuto unimprovviso e ha prontamente fermato l’auto in una piazzola di sosta.essere uscita dal mezzo, è stata notata da alcuni automobilisti che si sono accorti delle sue condizioni ...