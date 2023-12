“Saranno bassi” – Roy Keane prevede il risultato di Luton vs Newcastle

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ian Wright e Royhanno fatto le loro previsioni per il prossimo turno di partite della Premier League e l’ex uomo del Man United crede che lo spirito combattivo delporterà loro qualcosa aTown. Nell’episodio di questa settimana di Stick to Football, la coppia ha trovato difficilere il punteggio data la mancanza di qualità dele la scarsa forma in trasferta delin Premier League. La squadra di Rob Edward è stata una squadra difficile da battere a Kenilworth Road, mentre i Magpies sono ormai sei partite senza vittorie lontano dal St James’ Park. Anche Eddie Howe ha gravi problemi di infortunio da affrontare e quindiha pronosticato un pareggio tra le due ...